SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal sadece maçı değil üç yıldızını da kaybetti

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar, dünkü karşılaşmanın 11'ine yazıldı ama son dakika kadrodan çıkarıldı. Isınma sırasında arka adalesinde ağrı hisseden Kamerunlu forvetin yerine Cenk Tosun görev yaptı.
Beşiktaş, ikinci şoku ise Eric Bailly ile yaşadı. Maçın ilk dakikalarında rakibin şutunda yüzüne top isabet eden Fildişi Sahilli futbolcu, yere düşerken de kafasını zemine çarptı. Oyuna devam eden yıldız futbolcu, baş dönmesi yaşayınca 27. dakikada yerini Amartey'e bıraktı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan ve MR'ı çekilen Bailly'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
74. dakikada kendisini yere bırakan Gedson da kenara gelirken Salih Uçan takıma dahil oldu.
BİREYSEL HATALAR YAKIYOR
Daniel Amartey'in hatasıyla Bodo/Glimt'in bulduğu ilk gol Beşiktaş'ın bu sezonki dikkatsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. 4 farklı futbolcu yüzünden filelerinde 4'üncü golü gören Siyah-Beyazlı takım; Antalya deplasmanında kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatası sonucu sahadan 3-2 yenilgiyle ayrıldı. Deplasmandaki Galatasaray derbisinde (2-1) Amir Hadziahmetovic'in, Pendikspor sınavında da (1-1) Arthur Masuaku'nun penaltıya sebep olması 4 puandan etti.
4 YILLIK HASRET
Beşiktaş, Avrupa kupaları grup aşamasında 4 yıldır kazanamıyor. Siyah-Beyazlı ekip, son galibiyetini 28 Kasım 2019 tarihinde Slovan Bratislava karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Kartal ayrıca gruplarlarda evindeki son 5 maçını kaybederek, kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşadı.