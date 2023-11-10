SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal sadece maçı değil üç yıldızını da kaybetti

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar, dünkü karşılaşmanın 11'ine yazıldı ama son dakika kadrodan çıkarıldı. Isınma sırasında arka adalesinde ağrı hisseden Kamerunlu forvetin yerine Cenk Tosun görev yaptı.



Beşiktaş, ikinci şoku ise Eric Bailly ile yaşadı. Maçın ilk dakikalarında rakibin şutunda yüzüne top isabet eden Fildişi Sahilli futbolcu, yere düşerken de kafasını zemine çarptı. Oyuna devam eden yıldız futbolcu, baş dönmesi yaşayınca 27. dakikada yerini Amartey'e bıraktı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan ve MR'ı çekilen Bailly'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

74. dakikada kendisini yere bırakan Gedson da kenara gelirken Salih Uçan takıma dahil oldu.