SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Yusuf Akçiçek ilk kez forma giydi

Sakatların çokluğu nedeniyle Bulgaristan'a 5 genç oyuncu takviyesi ile giden İsmail Kartal, Trabzonspor'a 3-2 kaybeden takımın 11'inde biri zorunlu 4 değişikliğe gitti. Samet ismi listede olmadığı için yoktu. İrfan Can, Szymanski ve Dzeko yedek soyundu.

Crespo, Kent ve Batshuayi'nin yanında 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek 11'e monte edildi. Genç stoper ilk profesyonel maçına Avrupa sahnesinde çıkmış oldu. Yusuf Akçiçek, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde Ayyoub Bouaddi'nin (16 yaş 3 gün) ardından bir maça ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu (17 yaş 288 gün).

YUSUF NE YAPTI?

Uzatmalarla 100 dakika sahada kaldı. 1 şut çekti. 95 kez topla buluştu. 88 kez pas verirken bunlarda %93.2 isabet sağladı. Hiç top kapamadı.