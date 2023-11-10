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Giriş Tarihi: 10.11.2023 15:49 Son Güncelleme: 10.11.2023 15:57

Son dakika: Nagelsmann'dan Türkiye itirafı! Almanya Türkiye maçı öncesi konuştu...

Son dakika: Nagelsmann’dan Türkiye itirafı! Almanya Türkiye maçı öncesi konuştu...

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Nagelsmann, "Türkiye ve Avusturya ile oynayacağız. Duygu yüklü bu maçların ciddi anlamda gürültülü geçmesini beliyorum." dedi ve Berlin'de çok fazla Türk taraftar olduğunu vurguladı.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Türkiye maçı öncesi açıklama yaptı.

Nagelsmann yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Avusturya ile oynayacağız. Duygu yüklü bu maçların ciddi anlamda gürültülü geçmesini beliyorum. Bu iki maçı da sabırsızlıkla bekliyorum. Berlin'de çok fazla Türk taraftar var." dedi.

Genç çalıştırıcı ayrıca, "Avusturya ile tarih dolu güzel bir şehir olan Viyana'da karşılaşacağız. Orada da olağanüstü bir atmosfer olacağından eminim. Bizim için çok önemli iki maç olacak. Bu fırsatı iyi kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

18 Kasım'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek Almanya, 21 Kasım'da da Avusturya deplasmanına gidecek.

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Son dakika: Nagelsmann'dan Türkiye itirafı! Almanya Türkiye maçı öncesi konuştu...
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