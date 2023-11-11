Antalyaspor’dan güç gösterisi!

Akdeniz ekibi, deplasmanda Ankaragücü’nü farklı yenerek üst üste 3. karşılaşmasından zaferle ayrıldı
Trendyol Süper Lig'de günün diğer maçında Bitexen Antalyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya etkili başlayan ve rakibini adeta sahadan silen kırmızı-beyazlılar, 8. dakikada Sam Larsson ile öne geçti. 29'da daSagiv Jehezkel 2-0'ı buldu. İkinci yarıda Başkent ekibi mücadele seviyesini yükseltse de 70'te AdamBuksa, 85'te deAssombalongaağları sarstı. 4-0'lık skorla kazanan Nuri Şahin'in takımı, üst üste 3. karşılaşmasından galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ise Başakşehir beraberliğininardındanbir de yenilgiyle sarsıldı.