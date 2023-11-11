Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile ilk çalışmasını yaptı

ANTRENMANI BAŞKAN ÇEBİ DE TAKİP ETTİ

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi.

Başkan Çebi, takımın başında ilk antrenmanına çıkan Rıza Çalımbay ile idman öncesi bir araya geldi. Bir süre sohbet ettiği Çalımbay'a başarılar dileyen Çebi, ardından siyah-beyazlıların idmanını takip etti.

Rıza Çalımbay'ın camiaya şans getirmesini temenni eden Ahmet Nur Çebi, şunları dile getirdi:

"Maalesef şansın yanımızda olmadığı, seçim atmosferi ve olumsuzlukların oyuncularımızı etkilediği bir dönemde, hiçbir koşul öne sürmeden, bu tür konuları takdirimize bırakan hocamıza başarılar diliyor, gelişinin camiamıza şans getirmesini temenni ediyorum. İlk antrenmanında hocamızın yanında olmak istedim. Son güne kadar destek olacağımı kendisine ilettim. Başarıya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde hocamızın birlik ve beraberliğe katkı vereceğinden şüphem yok. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun."