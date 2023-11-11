Eyüpspor’dan Altay’a farklı tarife! 90 dakikada tam 8 gol...

1'inci Lig'in 12'nci hafta mücadelesinde lider Eyüpspor deplasmanda Altay'ı 7-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 5 ve 51'inci dakikada Regattin, 15, 25 ve 81'inci dakikada Ampem, 70'inci dakikada Ahmed, 88'inci dakikada Mustafa atarken, ev sahibi takımın tek golü ise 13'üncü dakikada Deniz'den geldi. Bu sonuçla Eyüpspor 30 puana ulaşırken, Altay üst üste 5'inci yenilgisini alıp 5 puanda kaldı.