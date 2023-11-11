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Giriş Tarihi: 11.11.2023 21:46

Eyüpspor'dan Altay'a farklı tarife! 90 dakikada tam 8 gol...

Eyüpspor’dan Altay’a farklı tarife! 90 dakikada tam 8 gol...

Trendyol 1'inci Lig'in 12'nci hafta mücadelesinde lider Eyüpspor deplasmanda Altay'ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

1'inci Lig'in 12'nci hafta mücadelesinde lider Eyüpspor deplasmanda Altay'ı 7-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 5 ve 51'inci dakikada Regattin, 15, 25 ve 81'inci dakikada Ampem, 70'inci dakikada Ahmed, 88'inci dakikada Mustafa atarken, ev sahibi takımın tek golü ise 13'üncü dakikada Deniz'den geldi. Bu sonuçla Eyüpspor 30 puana ulaşırken, Altay üst üste 5'inci yenilgisini alıp 5 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Eyüpspor öne geçti. Soldan Ampem'in pasında Regattin gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

13'üncü dakikada Altay'ın soldan kazandığı serbest vuruşta Tolga ceza sahasına kesti. İyi yükselen Deniz'in kafa şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

15'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Ampem, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara yolladı: 1-2.

25'inci dakikada hava topu mücadelesinde Altay kalecisi Eren ve Ceyhun çarpıştı. Bomboş pozisyonda topla buluşan Ampem, aşırtma bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

İlk yarı Eyüpspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

51'inci dakikada sağdan ceza sahasına giren Regattin, kaleci Eren'in üstünden aşırtma bir vuruşla kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti: 1-4.

70'inci dakikada soldan Murat'ın yerden pasında Ahmed gelişine vurdu: 1-5.

81'inci dakikada Ampem'in ceza sahası içinden vuruşunda top savunmaya da çarpıp filelere gitti: 1-6.

88'inci dakikada soldan Mete Kaan'ın pasında Mustafa yakın mesafeden golü attı: 1-7.

Eyüpspor maçı 7-1 kazandı.

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Eyüpspor'dan Altay'a farklı tarife! 90 dakikada tam 8 gol...
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