Kayserispor Kasımpaşa’yı 4-3 mağlup etti! Sezonun en gollü maçı oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mondihome Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Maçın gollerini Kayserispor'da Karimi, Sadık (kendi kalesin), Boa Morte ve Thiam kaydederken, Kasımpaşa'nın gollerini ise Fall, Da Costa ve Aytaç Kara kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 22'ye çıkardı. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.