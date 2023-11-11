Kayserispor Kasımpaşa’yı 4-3 mağlup etti! Sezonun en gollü maçı oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mondihome Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Maçın gollerini Kayserispor'da Karimi, Sadık (kendi kalesin), Boa Morte ve Thiam kaydederken, Kasımpaşa'nın gollerini ise Fall, Da Costa ve Aytaç Kara kaydetti.
Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 22'ye çıkardı. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.
Karşılaşma, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar en çok golün atıldığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada ceza yayında topla buluşan Hajradinovic pasını Ben Ouannes'e aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden vuran Ben Ouannes'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal kornere çeldi.
GOL! 12. dakikada sol taraftan Cardoso'nun kullandığı kornere Ali Karimi'nin altıpas üzerinden yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
18. dakikada sol taraftan Yasin Özcan'ın pasında topla buluşan Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşta kaleci Bilal gole izin vermedi.
GOL! 27. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topa hareketlenen Kemen, sağ taraftan atağı sürükleyerek ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Sadık Çiftpınar'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
GOL 36. dakikada sol taraftan Aytaç Kara'nın kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu alan Fall, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
GOL! 44. dakikada Hajradinovic'in kendi ceza sahasından çıkarken attığı pasta araya giren Boa Morte, ceza sahası içi sağ çaprazından kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
45+4. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Cardoso'nun uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
GOL! 47. dakikada Mondihome Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta Ngoy'u çalımladıktan sonra son çizgiye inen Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı Thiam ile buluşturdu. Bu oyuncunun penaltı noktasının sağından çıkardığı şutta top ağlara gitti: 1-4.
GOL! 50. dakikada Kasımpaşa ikinci golünü kaydetti. Hajradinovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında, Nuno Da Costa'nın altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-4.
GOL! 72. dakikada Kasımpaşa, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Jeanvier ile girdiği ikili mücadelede Fall yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 74'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-4.
Kalan dakikalarda Kasımpaşa'nın beraberliği yakalama çabaları yeterli olmadı ve Mondihome Kayserispor karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.