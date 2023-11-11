Metin Öztürk: "2 net penaltımız verilmedi"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına, bugün çok önemli bir maça çıktıklarını söyledi.

Hatay'ı kimsenin unutmaması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, "Hatay ile oynadığımız maçı, bir maçtan fazlası olarak gördük. Hatay'ı kimse unutmamalı. Sadece devletin yapacağı değil, Galatasaray da dahil bütün büyük kulüplerin desteklemesi gerekir. Biz bunu bir maçtan fazlası olarak görüyoruz." diye konuştu.

Öztürk, maç öncesi Dursun Özbek, Adnan Polat ve Erden Timur'un, Hatay'da konteyner kent ve gençlik merkezi açılışına katıldıklarını kaydetti.

"MİLLİ ARADAN SONRA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Bugün arzu ettikleri futbolu ortaya koyamadıklarına değinen Öztürk, şöyle devam etti:

"Uzun serinin ardından kaybettik. 2 net penaltımız verilmedi. 81. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yapılan sadece tribünden değil defalarca izledik, penaltı. 90 artı 6'da İcardi'ye yapılan net penaltı. O zaman VAR niye var? Kaldırsınlar. O zaman biz hakemin insafı ve iyi niyetiyle devam edelim. Evet, bugün istediğimiz performansı gösteremedik ama sonucu etkileyecek iki net penaltı verilmedi. Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Bir gazetecinin "Yabancı hakem getirilmesi mantıklı olur mu?" sorusu üzerine Öztürk, bu konunun Kulüpler Birliği ve federasyonun konuşacağı bir konu olduğunu ve kendisinin yetkisi alanında olmadığını anlattı.

Hatay'ı Türkiye'nin her coğrafyasını sevdikleri gibi sevdiklerini dile getiren Öztürk, "Ne olur Hatay'dan elinizi çekmeyin, buraya destek vermeye devam edin." diyerek sözlerini tamamladı.