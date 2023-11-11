Okan Buruk'tan flaş sözler! "Puan farkını açma şansımız vardı..."

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Mersin'de oynanan maçta Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün rakiplerinin ne oynayacağını bildiklerini belirterek, "Genelde kendi sahasında savunup geçiş kollayacağını biliyorduk. Maçın bütün bölümü de zaten bu oldu. Çok büyük fırsatlar vermedik ama gelen fırsatları da iyi bir şekilde kalemizin içine attılar. Top bizdeydi, oyun hızını, pas hızını daha yükseltebilirdik. İlk yarı başlangıcımız iyiydi ama devamında gol yedik. İkinci yarı başlangıcımız çok iyiydi ama devamında biz oynarken, pozisyona girerken kaptırdığımız topla gol yedik. Bunların devamlarında da maçın sonunda daha iyi bir reaksiyon verebilirdik. Oyuncu değişiklikleri yaptık, hücumda daha fazla çoğaldık üretemedik. 2 tane penaltı pozisyonu var, değerlendirilecektir. Ancak günün sonunda kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Hatayspor'u tebrik ediyoruz, mücadele ettiler. İstedikleri oyun ortaya çıktı. İlk mağlubiyetimiz. Daha iyisini yapabilir miyiz, yaparız. Yoğun bir tempodan geçiyoruz. Tabii ki yorgunluklar belli noktada ortaya çıktı" diye konuştu.