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Giriş Tarihi: 11.11.2023

SABAH Spor yazdı, sorun çözüldü

Samet YÜKSEL
SABAH Spor yazdı, sorun çözüldü

G.Birliği ile F.Bahçe arasındaki ‘330 bin Euro’luk (Yaklaşık 10 milyon TL) Arda Güler problemi’, SABAH Spor’un haberi üzerine çözüme ulaştı. Kanarya, Başkent ekibini aradı ve parayı yatıracağını iletti

SABAH SPOR'UN 14 Ekim 2023'te duyurduğu F.Bahçe ile G.Birliği arasındaki 'Arda Güler' anlaşmazlığı, sonunda tatlıya bağlandı. 2.5 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisinin tamamını Başkent ekibinden alan Kanarya, Arda'yı 20 milyon Euro'ya Real Madrid'e satmasına rağmen sonraki satıştan doğan %20'lik hakkın 330 bin Euro'sunu (10 milyon TL) ödememişti. Bu paranın gelmemesi nedeniyle daha önce altyapıdan verilmesi kararlaştırılan 4 futbolcuyu göndermekten vazgeçen G.Birliği, ödemenin yapılmasını bekledi. Haber sonrası harekete geçen F.Bahçe, "Kalan 330 bin Euro'yu en kısa zamanda ödeyeceğiz" mesajını iletti. Bunun üzerine Başkent temsilcisi, altyapısından yetişen Can Bartu Çığır, Yiğit Evin ve Utku Karakaya'yı sarı-lacivertli takıma gönderdi. Listede adı olan Mahmut Ceyhun ise gitmek istemedi.

3. KEZ SAKATLANDI!
Uzun tedavi sürecinden sonra Real Madrid'de son iki maçın kadrosuna dahil edilen ancak oynamayan Arda Güler, 3. kez sakatlandı. Kas problemi yaşayan 18 yaşındaki milli oyuncu, 1 ay forma giyemeyecek.

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SABAH Spor yazdı, sorun çözüldü
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