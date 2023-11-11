SABAH Spor yazdı, sorun çözüldü

G.Birliği ile F.Bahçe arasındaki ‘330 bin Euro’luk (Yaklaşık 10 milyon TL) Arda Güler problemi’, SABAH Spor’un haberi üzerine çözüme ulaştı. Kanarya, Başkent ekibini aradı ve parayı yatıracağını iletti
SABAH SPOR'UN 14 Ekim 2023'te duyurduğu F.Bahçe ile G.Birliği arasındaki 'Arda Güler' anlaşmazlığı, sonunda tatlıya bağlandı. 2.5 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisinin tamamını Başkent ekibinden alan Kanarya, Arda'yı 20 milyon Euro'ya Real Madrid'e satmasına rağmen sonraki satıştan doğan %20'lik hakkın 330 bin Euro'sunu (10 milyon TL) ödememişti. Bu paranıngelmemesi nedeniyle daha önce altyapıdan verilmesikararlaştırılan 4 futbolcuyu göndermektenvazgeçen G.Birliği, ödemenin yapılmasını bekledi. Haber sonrası harekete geçen F.Bahçe, "Kalan330 bin Euro'yu en kısa zamanda ödeyeceğiz" mesajını iletti. Bunun üzerine Başkent temsilcisi, altyapısından yetişen Can Bartu Çığır, Yiğit Evin ve Utku Karakaya'yı sarı-lacivertli takıma gönderdi. Listedeadı olan Mahmut Ceyhun ise gitmek istemedi.
3. KEZ SAKATLANDI!
Uzun tedavi sürecinden sonra Real Madrid'de son iki maçın kadrosuna dahil edilen ancak oynamayan Arda Güler, 3. kez sakatlandı. Kas problemi yaşayan 18 yaşındaki milli oyuncu, 1 ay forma giyemeyecek.