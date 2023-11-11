SABAH Spor yazdı, sorun çözüldü

'UN 14 Ekim 2023'te duyurduğu F.Bahçe ile G.Birliği arasındaki 'Arda Güler' anlaşmazlığı, sonunda tatlıya bağlandı. 2.5 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisinin tamamını Başkent ekibinden alan Kanarya, Arda'yı 20 milyon Euro'ya Real Madrid'e satmasına rağmen sonraki satıştan doğan %20'lik hakkın 330 bin Euro'sunu (10 milyon TL) ödememişti.Haber sonrası harekete geçen F.Bahçe,mesajını iletti. Bunun üzerine Başkent temsilcisi, altyapısından yetişen Can Bartu Çığır, Yiğit Evin ve Utku Karakaya'yı sarı-lacivertli takıma gönderdi.Uzun tedavi sürecinden sonra Real Madrid'de son iki maçın kadrosuna dahil edilen ancak oynamayan Arda Güler, 3. kez sakatlandı. Kas problemi yaşayan 18 yaşındaki milli oyuncu, 1 ay forma giyemeyecek.