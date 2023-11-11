SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray, Hatayspor’a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk düdük çaldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Atakaş Hatayspor: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
7. RANDEVU
Galatasaray ile Hatayspor, bugüne kadar 1'i hükmen olmak üzere Süper Lig'de 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 4-0 galip ayrılırken, ikinci yarıdaki maç deprem felaketi nedeniyle Hatay'ın ligden çekilmesinden dolayı oynanmadı ve sarı-kırmızılılar 3-0 hükmen galip sayıldı.
SÜPER LİG'DE SON 10 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 6 müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve 16 puanla dış sahada en çok puan toplayan takım olarak bulunuyor. Aslan son olarak Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 11 müsabakada kalesinde 6 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 11 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.