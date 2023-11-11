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Giriş Tarihi: 11.11.2023 18:04 Son Güncelleme: 11.11.2023 19:01

SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray, Hatayspor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk düdük çaldı

SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray, Hatayspor’a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk düdük çaldı

SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ilk düdük çaldı. İşte haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının tüm detayları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

CANLI | Atakaş Hatayspor 0-0 Galatasaray

İŞTE İLK 11'LER

Atakaş Hatayspor: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

7. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor, bugüne kadar 1'i hükmen olmak üzere Süper Lig'de 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 4-0 galip ayrılırken, ikinci yarıdaki maç deprem felaketi nedeniyle Hatay'ın ligden çekilmesinden dolayı oynanmadı ve sarı-kırmızılılar 3-0 hükmen galip sayıldı.

SÜPER LİG'DE SON 10 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 6 müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve 16 puanla dış sahada en çok puan toplayan takım olarak bulunuyor. Aslan son olarak Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 11 müsabakada kalesinde 6 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 11 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.

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SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray, Hatayspor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk düdük çaldı
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