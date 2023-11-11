Son dakika haberi: Rıza Çalımbay açıkladı! Aboubakar sakat mı?

"ÖNCELİKLE TARAFTARI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Zor bir başlangıç yapacaklarını söyleyen Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için zor bir başlangıç. Sıkıntılı bir durum. Taşın altına elimizi koyacağız. Başkana da söyledim, beni buraya çağırıp görev verildikten sonra benim yok demem mümkün değil. Süre 2 maç olur, başka bir şey olur... Ne olursa olsun çağrıldığım an seve seve yaparım. Buraya geldiğim için mutluyum, işimin zor olduğunu biliyorum. Benden önce gelen arkadaşlardan daha zor durumdayım. Keşke daha önce gelebilseydim, daha farklı şeyler olacağına inanıyordum. Zamanı çok iyi şekilde değerlendireceğiz ve bu işi atlatacağımıza inanıyorum. Bizim için en önemli şey taraftar. Taraftar üzgün, kırgın, sinirli. İstediği sonuçlar elde edilemiyor, istediği oyun olmuyor. Çok üzgünler.

Öncelikle taraftarı kazanmamız gerekiyor. Taraftara '12. adam' derler bana göre 1. adam. Onların desteği olmazsa bu kaostan çıkmamız mümkün değil. Destek verirlerse onlarla beraber bu işi çok iyi şekilde başarabiliriz. Ters bir şey olursa o zaman sıkıntı yaşarız. Taraftara inanıyorum. Taraftarı kazanmamız gerekiyor. Başakşehir maçında sırf taraftar için oynamamız gerekiyor. Gerçekten çok üzüldüler. Taraftara galibiyet lazım. Bunun için hep beraber herkes her şeyini ortaya koyması gerekiyor. Sakatımız var, sıkıntılarımız var ama hepsi Beşiktaş'ın oyuncusu."

"SAKAT OYUNCUMUZ ÇOK"

Sabahtan beri önümde dosya, takımı yazıp çiziyorum. Sakat oyuncumuz çok. Gerekirse altyapıdan arkadaşlarımızı da çıkarabiliriz. Sakat oyuncuyu kesinlikle oynatmayacağız. Buraya sağlam, her yönden iyi olan arkadaşlarla maça başlayacağız. İyi bir şekilde bitirirsek önümüzde iyi şekilde açılacak. Oyuncuları yüzeysel olarak seyrediyoruz ama net olarak oyuncuları tanımıyoruz, içlerine girmek gerekiyor. Bu bizim 1 haftamızı alır. Bu sürede takımı tamamen tanırız. Semih, Arda gibi arkadaşları tanıyacağız. Alınan oyuncuların hepsi iyi oyuncular. Hepsinin kariyeri mükemmel. Bana göre hazır değillerdi. İstediklerini tam yapamadılar ve kendilerini gösteremediler. Bahtiyar kendi milli takımında goller atıyor ama yeri sol bek değil, mecburiyetten oynatıyorlardı. Buna benzer konular var. Herkesi yerinde oynatmaya çalışacağız. Elimde sol bekim varsa başka birini sol bek yapmayacağım. Arkadaşlarımız biraz hazır ya da erken gelselerdi bu takım bambaşka olurdu."