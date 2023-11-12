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Giriş Tarihi: 12.11.2023 10:26 Son Güncelleme: 12.11.2023 10:31

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle

19 maçlık galibiyet serisi Trabzonspor karşısında biten, ardından Konferans Ligi’nde de Ludogorets’e yenilen Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Lider Galatasaray'ın, Hatayspor'a mağlup olmasıyla zirve şansı ayağına gelen Fenerbahçe'nin hedefi mutlak galibiyet. Fenerbahçe'de Fred, Becao, Djiku, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in sakatlığının yanı sıra kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek de takımdaki yerini alamayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlacak.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Dorukhan, Semih, Abdulsamet, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Zeneli, Niang
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan, Szymanski, Tadic, Dzeko

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Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle
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