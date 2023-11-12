Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle

Lider Galatasaray'ın, Hatayspor'a mağlup olmasıyla zirve şansı ayağına gelen Fenerbahçe'nin hedefi mutlak galibiyet. Fenerbahçe'de Fred, Becao, Djiku, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in sakatlığının yanı sıra kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek de takımdaki yerini alamayacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlacak.
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Adana Demirspor: Ertaç, Dorukhan, Semih, Abdulsamet, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Zeneli, Niang
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan, Szymanski, Tadic, Dzeko