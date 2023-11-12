Ağrılarım var faydalı olamam

Ameliyat olantakımdaki yerlerini alamayacak.Son iki maçı kaçıranFred, takımla çalışmalara başladı.İsmail Kartal'la bir görüşmeyaparakdedi. Ancak Brezilyalıfutbolcu dün yapılan sonçalışmada kendini denese deağrıları nüksedince "Faydalıolamam" görüşünü belirtti.Sağlık heyeti de oyuncu ile aynı fikirde oluncaİsmail Kartal tarafından kafileye dahil edilmedi.Fred'in milli aradan sonra yüzde yüz olaraktakıma dönmesi bekleniyor.Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda kalesini gole kapattı. Samsunspor, Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor'la dış sahada oynayan sarı-lacivertliler, 11 kez fileleri havalandırırken, gol yemedi.19 maçlık galibiyet serisi Trabzonspor karşısında biten, ardından Konferans Ligi'nde Ludogorets'e yenilen Fenerbahçe, kötü gidişe dur demek istiyor. Lider Galatasaray'ın, Hatayspor'a mağlup olmasıyla zirve şansı ayağına gelen sarı-lacivertlilerin hedefi mutlak galibiyet. Fenerbahçe'de 6 sakat futbolcunun yanı sıra kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek de takımdaki yerini alamayacak.