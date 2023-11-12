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Giriş Tarihi: 12.11.2023

Ağrılarım var faydalı olamam

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Ağrılarım var faydalı olamam

Hocasına ‘Adana’da oynamak istiyorum’ diyen Fred, dün son kez kendini denedi ancak ağrıları nüksedince, adı kafileye yazılmadı

Ameliyat olan Becao ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlığı bulunan Djiku, King ve Mert Hakan takımdaki yerlerini alamayacak. Son iki maçı kaçıran Fred, takımla çalışmalara başladı. İsmail Kartal'la bir görüşme yaparak "Adana'da olmak istiyorum" dedi. Ancak Brezilyalı futbolcu dün yapılan son çalışmada kendini denese de ağrıları nüksedince "Faydalı olamam" görüşünü belirtti. Sağlık heyeti de oyuncu ile aynı fikirde olunca İsmail Kartal tarafından kafileye dahil edilmedi. Fred'in milli aradan sonra yüzde yüz olarak takıma dönmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda kalesini gole kapattı. Samsunspor, Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor'la dış sahada oynayan sarı-lacivertliler, 11 kez fileleri havalandırırken, gol yemedi.

F.BAHÇE ZİRVE AŞKINA
19 maçlık galibiyet serisi Trabzonspor karşısında biten, ardından Konferans Ligi'nde Ludogorets'e yenilen Fenerbahçe, kötü gidişe dur demek istiyor. Lider Galatasaray'ın, Hatayspor'a mağlup olmasıyla zirve şansı ayağına gelen sarı-lacivertlilerin hedefi mutlak galibiyet. Fenerbahçe'de 6 sakat futbolcunun yanı sıra kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek de takımdaki yerini alamayacak.

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Ağrılarım var faydalı olamam
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