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Giriş Tarihi: 12.11.2023 10:08 Son Güncelleme: 12.11.2023 10:21

Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Başakşehir maçı muhtemel 11’leri

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Kartal'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, ilk maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş - Rams Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk sınavını bugün Başakşehir'e karşı verecek. Siyah-Beyazlı ekipte, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun adale sakatlıkları nedeniyle, Milot Rashica ise Kosova Milli Takımı'nda olduğu için forma giyemeyecek.

Hücum hattında seçeneği azalan teknik heyetin, haftalardır 11 yüzü görmeyen Ante Rebic'e sol kanatta forma verme ihtimali yüksek. Sağ kanatta ise Tayfur Bingöl ya da Semih Kılıçsoy'un görev yapması bekleniyor. Saat 16.00'da Tüpraş Stadı'nda başlayacak olan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Umut, Amir, Salih, Gedson, Tayfur, Rebic, Muleka
RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay, Mahmut, Deniz, Aleksic, Serdar, Piatek

ANTALYA'DA KAMPA GİRECEKLER
Siyah-Beyazlı ekip, milli arada Antalya'da kamp yapacak. 15 Kasım Çarşamba günü başlayacak kampın 1 hafta süreceği kaydedildi. Takımın motivasyonunu artırmak ve havasını değiştirmek isteyen Rıza Çalımbay'ın kampın olumlu sonuç vereceğini düşündüğü için yönetimden talepte bulunduğu ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.

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Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Başakşehir maçı muhtemel 11'leri
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