Galatasaray, kadınlar derbisinde Fenerbahçe’yi devirdi

Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Ertuğrul Yolcu yönetti. Ertuğrul Yolcu'nun yardımcılıklarını ise Yunus Öncebe ve Mehmet Yılmaz üstlendi.



Ev sahibi ekip Galatasaray karşılaşmaya; Gamze Nur Yaman - Berna Yeniçeri, Fatma Sare Öztürk, Shmatko, Rabia Nur Küçük, Eda Karataş, Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Kaba Kaba, Bakarandze ve Houij 11'iyle çıktı. Konuk ekip Fenerbahçe ise; Göknur Güleryüz - Ecem Cumert, İlayda Civelek, Nina, Gülbin Hız, Meryem Cennet Çal, Coleman, Fatma Kara Şahinbaş, Yaşam Göksu, Busem Şeker ve Yağmur Uraz ile sahadaydı.