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Giriş Tarihi: 12.11.2023 17:08 Son Güncelleme: 12.11.2023 17:12

Galatasaray, kadınlar derbisinde Fenerbahçe'yi devirdi

DHA
Galatasaray, kadınlar derbisinde Fenerbahçe’yi devirdi

Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, Kadınlar Süper Ligi’nde puanını 27’ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe ise haftayı 24 puanla 3. sırada tamamladı.

Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Ertuğrul Yolcu yönetti. Ertuğrul Yolcu'nun yardımcılıklarını ise Yunus Öncebe ve Mehmet Yılmaz üstlendi.

Ev sahibi ekip Galatasaray karşılaşmaya; Gamze Nur Yaman - Berna Yeniçeri, Fatma Sare Öztürk, Shmatko, Rabia Nur Küçük, Eda Karataş, Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Kaba Kaba, Bakarandze ve Houij 11'iyle çıktı. Konuk ekip Fenerbahçe ise; Göknur Güleryüz - Ecem Cumert, İlayda Civelek, Nina, Gülbin Hız, Meryem Cennet Çal, Coleman, Fatma Kara Şahinbaş, Yaşam Göksu, Busem Şeker ve Yağmur Uraz ile sahadaydı.



Cumhuriyet'in ikinci yüz yılının ilk derbisini Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı. Sarı-Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Eda Karataş ve 90+8. dakikada Kipoyi kaydetti. Sarı-Lacivertli ekibin tek golü ise 79. dakikada Yağmur Uraz'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Kadınlar Süper Ligi'nde puanını 27'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe ise haftayı 24 puanla 3. sırada tamamladı.

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Galatasaray, kadınlar derbisinde Fenerbahçe'yi devirdi
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