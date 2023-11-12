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Giriş Tarihi: 12.11.2023 21:47

İsmail Kartal: “Aldığımız 1 puanla lider olduk”

İHA
İsmail Kartal: “Aldığımız 1 puanla lider olduk”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor maçının ardından, “Aldığımız 1 puanla lider olduk ama keşke birkaç gol atıp ayrılsaydık. Ortaya koyduğumuz mücadele ile milli maç arasına giriyoruz” dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu akşam Adana Demirspor'u çok iyi analiz ederek geldik. Kendi sahalarında ilk kez bu sezon puan kaybettiler. İlk yarı 4-5 tane net pozisyonlarımız vardı. Rakibe neredeyse maçın tamamında hiç pozisyon vermedik. Bugün oyuncularımla beraber maçı nasıl kurguladıysak o şekilde mücadele ettiler. Aldığımız 1 puanla lider olduk ama keşke birkaç gol atıp ayrılsaydık. Ortaya koyduğumuz mücadele ile milli maç arasına giriyoruz" diye konuştu.

"HER MAÇI KAZANACAĞIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Adana Demirspor'a karşı çok iyi bir mücadele sergilediklerini anlatan Kartal, "Futbolda puan kaybı olabilir. Bu akşam ortaya koyduğumuz futbola bakınca hangi takım Adana Demirspor'a karşı böyle oynayabilmiş. Her maçı kazanacağız diye bir şey yok. Futbolda kazanmak da, kaybetmek de var" ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal: “Aldığımız 1 puanla lider olduk”
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