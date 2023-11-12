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Giriş Tarihi: 12.11.2023 22:18

Murat Sancak: Hakem güzel maç yönetti

DHA
Murat Sancak: Hakem güzel maç yönetti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Maçın kaderini değiştirecek pozisyon olmadı. Hakem de güzel maç yönetti" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, güzel bir maç olduğunu belirterek, "İyi bir mücadeleydi. Maçın kaderini değiştirecek pozisyon olmadı. Hakem de güzel maç yönetti. Tek eksik goldü. Şov yapacaksan gol de olmalı. Buna rağmen seyir zevki yüksek bir maçtı. Maçı germemek lazım. Yukarıdan su atanlar oldu, kadroda olmayanlar tahrik etmeye çalıştı, hepsini durdurmaya çalıştım" diye konuştu.

"YENİ BİR STAT YAPILMASI LAZIM"

Yeni Adana Stadı'nın zeminine dair gelen soruyu da cevaplayan Sancak, "Bu sahada iki takım oynuyor. Cuma günü Adanaspor oynadı. Şimdi biz oynadık. Zemin kaldırmıyor. Öyle değerli ayaklar geliyor ki bir sakatlık olsa neredeyse sahanın iki yıllık masrafına eş değer olur. Bakanlığımızın buna çözüm bulması lazım. Bir an önce yeni bir stat yapılması lazım. Tek stat kaldırmıyor. En az 10-15 bin kişilik ilave bir stat olması gerekir" dedi.

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Murat Sancak: Hakem güzel maç yönetti
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