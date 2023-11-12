Pendikspor sahasında Samsunspor’u tek golle geçti

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

20. dakikada gelişen Samsunspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Muhammed Gümüşkaya, savunmanın arkasına sarkan Ercan Kara'ya pasını aktardı. Kaleci Erdem Canpolat, son anda uzanarak bu futbolcunun şut çekmesine engel oldu.

30. dakikada Pendikspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Lusamba, savunmanın arasından altıpasa doğru hareketlenen Diaby'ye pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda, Okan Kocuk açıyı kapatarak gole izin vermedi.

35. dakikada Okan Kocuk'un elle başlattığı oyunda araya giren Diaby, Erencan Yardımcı'ya pasını aktardı. Ceza sahasındaki bu futbolcu, penaltı noktası üzerindeki Halil Akbunar'a pasını çıkardı. Halil, müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

45+1. dakikada soldan kazanılan korneri Endri Çekiçi kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortaya yükselen Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Pendikspor öne geçti. Van Drongelen'den topu kapan Halil Akbunar, sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı. Altıpas önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Erencan Yardımcı'nın dönerek vuruşunda top, kaleci Okan Kocuk'un sağından filelerle buluştu: 1-0.

58. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Taç atışı sonrasında sol kanatta topla buluşan Ntcham, Ercan'la verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

81. dakikada Vukovic'in geri pası kısa düştü. Bu pozisyonda rakibinden önce topu kapan Ntcham, ceza sahasına girip karşı karşıya yerden bir vuruş yaptı, kaleci Erdem Canpolat açıyı kapatarak gole müsaade etmedi.

82. dakikada Samsunspor bir kez daha gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortada Mouandilmadji'nin kafayla indirdiği topa yakın mesafeden Holse sert vurdu. Kaleci Erdem Canpolat bu pozisyonda da gole izin vermedi.