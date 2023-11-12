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Giriş Tarihi: 12.11.2023 13:33

Phillip Cocu, Vitesse'den istifa etti

Phillip Cocu, Vitesse’den istifa etti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Phillip Cocu, Vitesse'deki görevinden istifa etti. Phillip Cocu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

PSV Eindhoven sonrası 2018-19 sezonu başında Fenerbahçe'ye imza atan Phillip Cocu, 3 ay sonra Sarı-Lacivertlilerden ayrılmıştı. Fenerbahçe sonrası Derby County'de görev alan Phillip Cocu, Kasım 2020'de İngiliz ekibine veda etmişti. 2022-23 sezonu başında Vitesse'nin başına geçen Phillip Cocu, Hollanda ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

PHILLIP COCU, VITESSE'Yİ BIRAKTI
Sözleşmesinin son yılında olan Phillip Cocu kötü sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Vitesse, Eredivisie'de 12 hafta sonunda son sırada yer alıyor.

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Phillip Cocu, Vitesse'den istifa etti
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