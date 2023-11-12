Phillip Cocu, Vitesse’den istifa etti

PSV Eindhoven sonrası 2018-19 sezonu başında Fenerbahçe'ye imza atan Phillip Cocu, 3 ay sonra Sarı-Lacivertlilerden ayrılmıştı. Fenerbahçe sonrası Derby County'de görev alan Phillip Cocu, Kasım 2020'de İngiliz ekibine veda etmişti. 2022-23 sezonu başında Vitesse'nin başına geçen Phillip Cocu, Hollanda ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
PHILLIP COCU, VITESSE'Yİ BIRAKTI
Sözleşmesinin son yılında olan Phillip Cocu kötü sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Vitesse, Eredivisie'de 12 hafta sonunda son sırada yer alıyor.