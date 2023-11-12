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Giriş Tarihi: 12.11.2023 12:02

Son dakika: Al Ittihad'dan Inter'e tarihe geçecek transfer teklifi!

Son dakika: Al Ittihad’dan Inter’e tarihe geçecek transfer teklifi!

Son dakika haberleri:Transfer piyasasını alt üst eden Suudi Arabistan Pro Ligi ekipleri, devre arasında bu politikalarına devam etmeye niyetli. Inter'in süperstarı için tarihe geçecek bir teklif yapmaya hazırlanıyorlar. İşte detaylar...

Sezon başı transfer döneminde Avrup yıldızlara yaptıkları tekliflerle piyasayı alt üst eden Suudi Arabistan kulüpleri devre arasında da buna devam etmeye kararlı.

BİRÇOK YILDIZI TRANSFER ETTİLER

Ocak 2023'de Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesiyle başlayan sansasyonel transferler yaz aylarında devam etti. Neymar, Karim Benzema, Sadio Mane, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Roberto Firmino, Alain Saint-Maximin, N'Golo Kante, Fabinho, Jordan Henderson gibi yıldızlar Suudi Arabistan ekiplerine astronomik rakamlara imza attı.


JESUS'UN TAKIMI ZİRVEDE

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Portekizlie teknik adam Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, ikinci sıradaki Al Nassr'ın dört puan önünde zirvede yer alıyor. Neymar'ın sezonu kapatmasına neden olan şok sakatlığıyla sarsılan Riyad ekibi, ligde oynadığı son altı maçta altı galibiyet alırken kalesinde sadece bir kez gol gördü.

TRANSFER REKORU KIRILACAK

Suudi Arabistan ekipleri devre arası transfer döneminde ses getirecek transferler yapmaya devam edecek. İspanyol Sport Gazetesi'nde yer alan habere göre; Al-Ittihad, Inter'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez'i kadrosuna katacak. Arap ekibi bu transfer için İtalyan devine 240 milyon Euro teklif edecek.

Bu sezon Inter formasıyla oynadığı 15 maçta 14 gol ve iki asistle takımını sırtlayan isim konumunda olan Lautaro Martinez'e yıllık önerilecek olan ücret ise henüz netlik kazanmadı.(Kaynak:Fanatik)

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Son dakika: Al Ittihad'dan Inter'e tarihe geçecek transfer teklifi!
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