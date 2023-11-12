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Giriş Tarihi: 12.11.2023 12:17

Son dakika: Fenerbahçe'ye Avrupa'dan dev gelir! Kasası doldu taştı...

Son dakika: Fenerbahçe’ye Avrupa’dan dev gelir! Kasası doldu taştı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon Süper Lig'de olduğu gibi Avrupa'da da başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'nin kasası doldu taştı. Sarı-lacivertliler şu ana kadar Konferans Ligi'nden 175 milyon TL gelir elde etti. İşte detaylar...

Bu sezon Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, kasasını da doldurdu...

Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar oynadığı 10 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı. Bu başarılı performansın karşılığı da maddi olarak sarı-lacivertlilere dönmüş durumda...

GRUPTA 2 MAÇ KALDI

Sarı-lacivertliler, eleme maçlarındaki galibiyet primi ve Konferans Ligi'ne ayak bastı parası olarak tam tamına kasasına 5 milyon 700 bin euroyu koydu. Bu da güncel kurla 175 milyon TL'ye tekabül ediyor. Fenerbahçe, kalan iki maçı kazanırsa 1 milyon galibiyet primi, grubu lider bitirdiği takdirde ise 600 bin euro son 16 primi daha kazanacak. (Kaynak: Akşam)

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Son dakika: Fenerbahçe'ye Avrupa'dan dev gelir! Kasası doldu taştı...
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