SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Angelino’da kırmızı alarm

ASLAN GİBİ JEST

Hatay'ın deplasman maçlarına ev sahipliği yapan Mersin Stadyumu dün tarihi günlerinden birini yaşadı. 25 bine yakın taraftarın akın ettiği tribünler kapalı gişeydi. Galatasaray, 6 Şubat depremini en derinden yaşayan şehirlerden biri olan Hatay'ın acısını unutmadı. Isınmaya Atatürk'ün Hatay şehri için söylediği "Hatay benim şansı meselemdir" sözünün yazılı olduğu pankartla çıkıldı.

Teknik direktör Okan Buruk da maç önü konuşmasını üzerinde bu sözlerin yazdığı tişörtle yaptı. Galatasaray'ın yedek kulübesindeki iki tişört de dikkat çekiciydi. Depremde vefat eden Hataylı futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un fotoğraflarının bulunduğu 'Kalbimizdesin' yazan tişörtler, G.Saray yedek kulübesine bırakıldı.