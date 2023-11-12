SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Angelino’da kırmızı alarm

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih'e 2-1 yenilen takımından iki değişiklikle Hatayspor karşısına çıktı. Ligde Kasımpaşa önünde kadroya alınmayan, B.Münih deplasmanında 78 dakika oynayan Angelino, dün formasını Kazımcan'a bıraktı. Buruk, orta sahada Kaan Ayhan'ın yerine de Sergio Oliveira'ya görev verdi. 11'deki diğer 9 isim değişmedi. Hatay karşısında +3 yerli kuralında Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nu, Kazımcan Karataş tamamladı.
SATIN ALMA BEDELİ 6 MİLYON EURO
Galatasaray, Angelino'yu sezon başında RasenBallsport Leipzig'den satın alma opsiyonlu (20 maçta forma giymesi halinde) geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Futbolcunun eski kulübüne net 1.5 milyon Euro tutarında kiralık ücret ödenirken, satın alma bedeli de 6 milyon Euro olarak belirlendi. Sarıkırmızılı takım, futbolcuya bu sezon için 2 milyon 300 bin Euro ödeyecek. 26 yaşındaki İspanyol sol bek, şu ana kadar 17 maçta 1315 dakika süre aldı. 1 gol-1 asistlik performansa imza attı.
KAZIMCAN KAYIPLARDA
Üç maç sonra Angelino'nun yerine sol bekte teknik direktör Okan Buruk'tan formayı alan Kazım Karataş, sakatlanarak formasını 66. dakikada Kaan Ayhan'a bıraktı. Yenilen gollerde kademe hatası yapan 20 yaşındaki genç futbolcuya taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi. Kaldığı sürede etkisiz bir performans gösteren Kazımcan, 13 top kaybıyla sahada yokları oynadı.
ZEMİN YENGEYİ ÇİLEDEN ÇIKARDI
Mersin Stadı'nın zemini nedeniyle oyuncular, zaman zaman zorluk yaşarken G.Saraylı Wilfried Zaha'nın eşi Paige Zaha da tepkisini dile getirdi. Sosyal medyadan Hatay kale önünün fotoğrafını paylaşan Paige, "Sahaya bakın lütfen" notunu düştü. Birçok taraftar bu duruma destek çıkarken zeminin kötü haline "Umarım sakatlık çıkmaz" yorumunda bulundu.
ASLAN GİBİ JEST
Hatay'ın deplasman maçlarına ev sahipliği yapan Mersin Stadyumu dün tarihi günlerinden birini yaşadı. 25 bine yakın taraftarın akın ettiği tribünler kapalı gişeydi. Galatasaray, 6 Şubat depremini en derinden yaşayan şehirlerden biri olan Hatay'ın acısını unutmadı. Isınmaya Atatürk'ün Hatay şehri için söylediği "Hatay benim şansı meselemdir" sözünün yazılı olduğu pankartla çıkıldı.
Teknik direktör Okan Buruk da maç önü konuşmasını üzerinde bu sözlerin yazdığı tişörtle yaptı. Galatasaray'ın yedek kulübesindeki iki tişört de dikkat çekiciydi. Depremde vefat eden Hataylı futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un fotoğraflarının bulunduğu 'Kalbimizdesin' yazan tişörtler, G.Saray yedek kulübesine bırakıldı.