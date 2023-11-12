Son dakika: Vedat Muriqi'den olay sözler: "İsrail polisinin ülkemizde ne işi var?"

İspanya La Liga Santander ekiplerinden Real Mallorca'da forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Vedat Muriqi, Kosova'nın başkenti ve en büyük şehri olan Piriştina Uluslararası Havalimanı'nda flaş açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL POLİSİ BİZİ KONTROL EDİYORDU"

Kosova Football sayfasının derlediği habere göre Muriqi, "İsrail polisi, Piriştina Uluslararası Havalimanı'nda bizi kontrol ediyordu. Bu çok tuhaf, bu daha önce hiç olmamıştı.

"ÖNCELİKLE BİZİM ÜLKEMİZDE NE İŞLERİ VAR"

Romanya ve Karadağ buraya geldiğinde böyle bir şey olmamıştı. Bu bir savaş değil, futbol. Doğrusunu söylemek gerekiyorse bu bir skandal. Öncelikle bizim ülkemizde ne işleri var" dedi.

"İSRAİL'İN NEDEN BU KADAR ENDİŞELENDİĞİNİ ANLAMIYORUM"

Açıklamalarına devam eden Muriqi, "İsrail'in neden bu kadar endişelendiğini anlamıyorum. Biz futbol oynamak için buradayız. Baskı altında olmaları umurumda değil. İsrail polisinin buraya özellikle Priştina Havalimanı'nda bizi kontrol etmek için gelmesi inanılmaz.

"SPORDA SİYASETE KARŞIYIM"

Biz buradayız. Biz burada spor için varız, savaş için değil, siyaset için değil. Sporda siyasete karşıyım ama ne yazık ki bunun gerçekleştiğini görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

KOSOVA - İSRAİL MAÇI 12 KASIM'A ERTELENMİŞTİ

Bilindiği üzere UEFA, Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim 2023 tarihinde oynanması planlanan Kosova-İsrail UEFA 2024 Eleme müsabakasını 12 Kasım Pazar günü oynanacağını açıklamıştı.(Kaynak: DIŞ HABER - AJANSSPOR)