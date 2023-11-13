A Milli Futbol Takımı’nın Almanya ve Galler maçlarının programı belli oldu

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? | MİLYONER 5 MİLYON TL'LİK SORU