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Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:21

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler maçlarının programı belli oldu

AA
A Milli Futbol Takımı’nın Almanya ve Galler maçlarının programı belli oldu

Almanya ile 18 Kasım'da özel müsabakada, Galler'le de 21 Kasım'da 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Eleme Grubu son maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kamp programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk idmanını saat 16.00'da gerçekleştirecek.

A Milli Takım kafilesi, 16 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 17 Kasım Cuma günü TSİ 18.15'te Almanya maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki resmi idmanını toplantının ardından TSİ 19.00'da statta gerçekleştirecek.

Almanya-Türkiye müsabakası, 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

GALLER PROGRAMI
A Milli Takım, Galler ile oynayacağı EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçı için 19 Kasım Pazar günü TSİ 18.30'da THY'ye ait uçakla Berlin'den Cardiff'e geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu, 20 Kasım Pazartesi günü TSİ 20.45'te maçın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantının ardından TSİ 21.15'te statta bir yürüyüş yapacak. Bu etkinlikten medyaya 15 dakikalık görüntü alma olanağı sağlanacak.

21 Kasım Salı günü oynanacak Galler-Türkiye maçı, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler maçlarının programı belli oldu
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