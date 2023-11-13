Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 13.11.2023 15:52 Son Güncelleme: 13.11.2023 15:55

Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

DHA
Beşiktaş’tan Salih Uçan ve Ghezzal’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş'tan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Salih Uçan'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem, Ghezzal'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada uyluk iç adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Salih Uçan ile Rachid Ghezzal'ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Katil İsrail’den 'Mescid-i Aksa' ambargosu: İşgalci askerler itiraf etti!
SON DAKİKA | Doğu Akdeniz'de düşen ABD'ye ait hava aracında 5 asker öldü
Özgür Özel’den gelen telefon
İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? | MİLYONER 5 MİLYON LİRALIK SORU
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kantarın topuzu kaçarsa ters kelepçe ters teper
Arayı iyi değerlendirmezse tehlike büyük!
Victoria Beckham'ın çocukluk itirafı: "Kabus gibiydi! Kızımın başına gelmesin diye..."
Serie A'da Inter fırtınası! Hakan Çalhanoğlu İtalya tarihine geçti
Dar Kapı
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA