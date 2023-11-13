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Giriş Tarihi: 13.11.2023 09:05 Son Güncelleme: 13.11.2023 09:25

Son dakika haberi: Beşiktaş hastanesi!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Beşiktaş hastanesi!

Sakatlıklardan yana dertli olan Beşiktaş, dün Başakşehir karşısında da aynı kâbusu yaşadı. Opoku’nun dirseğiyle yüzü dağılan Zaynutdinov’un burnunda ve göz çukurunda kırık oluştu. Salih Uçan ile Ghezzal da sakatlandı.

Sakatlıklardan yana dertli olan Beşiktaş, dün Başakşehir karşısında da aynı kâbusu yaşadı. 37. dakikada Opoku'nun dirsek darbesiyle Bahtiyar Zaynutdinov'un yüzü dağıldı ve gözü morardı. Sarı kartı olan Opoku'ya kart verilmemesine siyah-beyazlılar çok sert tepki gösterdi. Kulüp, hastaneye kaldırılan Kazak oyuncuda burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptandığını açıkladı.

3 SEZONDA 20 SAKATLIK
Bahtiyar hemen ameliyata alındı. Beşiktaş'ta şanssızlık bununla bitmedi. Zaynutdinov'un yerine giren ve uzatmalarla birlikte 10 dakika sahada kalan Ghezzal adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Salih Uçan da ayağında ağrı hissettiği için riske atılmadı. Kartal'da Masuaku, Aboubakar, Cenk ve Bailly de sakatlıkları olan diğer isimler.

Beşiktaş kariyeri öncesindeki 10 sezonda 8 sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal, siyahbeyazlı formayla 3 sezonda tam 20 sakatlığa maruz kaldı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş hastanesi!
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