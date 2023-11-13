Son dakika haberi: Galatasaray ilacını buldu! Milli arada...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 22 gün içinde birbirinden zorlu 6 maç oynayan Galatasaray, Bayern Münih'in ardından Hatayspor'a da yenildi.

Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları, sarı-kırmızılı takımın her iki kulvarda da mevcut konumundan memnun ve milli aranın tam zamanında geldiği konusunda hemfikir...



İşte teknik heyetin planlaması:



1- Haftalardır ağrılarına rağmen iğneyle oynayan İcardi sonunda dinlendirilecek. Arjantinli yıldız fiziksel olarak tekrar yüzde yüz hazır seviyeye getirilecek.



2- Icardi gibi fedakârlık yapan kaptan Fernando Muslera da bu periyotta tamamen iyileşecek.



3- Aralık ayının sonunda Fenerbahçe ile Süper Kupa oynayacak Galatasaray'da bu milli ara 'dinlenme fırsatı' olarak görülüyor.



4- Dört gün izin yapacak futbolcuların perşembe akşamına kadar hem fizyolojik hem de mental açıdan rahatlaması sağlanacak.



5- Yönetim, takımın birikmiş alacaklarını ödeyecek ve milli ara sonrasında oynanacak Manchester United maçı öncesi ödeme sorunu kalmayacak.

