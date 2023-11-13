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Giriş Tarihi: 13.11.2023 08:28 Son Güncelleme: 13.11.2023 09:26

Son dakika haberi: Galatasaray ilacını buldu! Milli arada...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Galatasaray ilacını buldu! Milli arada...

Son dakika Galatasaray haberi: 22 günde 6 zorlu maça çıkan takımın Devler Ligi ve Süper Lig’deki durumundan teknik heyet memnun. Takıma dört gün izin verilirken bu süreçte Icardi ve Muslera iyileşecek, oyuncuların fizyolojik olarak da nefes alması sağlanacak.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 22 gün içinde birbirinden zorlu 6 maç oynayan Galatasaray, Bayern Münih'in ardından Hatayspor'a da yenildi.

Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları, sarı-kırmızılı takımın her iki kulvarda da mevcut konumundan memnun ve milli aranın tam zamanında geldiği konusunda hemfikir...

İşte teknik heyetin planlaması:

1- Haftalardır ağrılarına rağmen iğneyle oynayan İcardi sonunda dinlendirilecek. Arjantinli yıldız fiziksel olarak tekrar yüzde yüz hazır seviyeye getirilecek.

2- Icardi gibi fedakârlık yapan kaptan Fernando Muslera da bu periyotta tamamen iyileşecek.

3- Aralık ayının sonunda Fenerbahçe ile Süper Kupa oynayacak Galatasaray'da bu milli ara 'dinlenme fırsatı' olarak görülüyor.

4- Dört gün izin yapacak futbolcuların perşembe akşamına kadar hem fizyolojik hem de mental açıdan rahatlaması sağlanacak.

5- Yönetim, takımın birikmiş alacaklarını ödeyecek ve milli ara sonrasında oynanacak Manchester United maçı öncesi ödeme sorunu kalmayacak.

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Son dakika haberi: Galatasaray ilacını buldu! Milli arada...
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