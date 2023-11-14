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Giriş Tarihi: 14.11.2023 13:40

Bayern Münih, Nestroy Irankunda transferini açıkladı!

Bayern Münih, Nestroy Irankunda transferini açıkladı!

Bayern Münih yeni transferini duyurdu. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 17 yaşındaki futbolcu Nestroy Irankunda'yla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Irankunda'nın 2024'te 18 yaşına girdikten sonra takıma katılacağı ifade edildi. Akademi direktörü Jochen Sauer yaptığı açıklamada, "Uzun süredir radarımızda olan bir oyuncuydu ve anlaşmaya vardığımız için mutluyuz. Hızlı bir kanat oyuncusu, top sürme ve bitiricilik konusunda çok iyi bir güce sahip" dedi.

U17 milli takımıyla birlikte Avustralya A Milli Takımı'nda da forma giyen 17 yaşındaki futbolcu, U17 milli takımında 7 maçta 11 gol kaydetti. Adelaide United'da ise bu sezon 4 maça çıkan Nestro Irankunda, 1 kez ağları havalandırdı.

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Bayern Münih, Nestroy Irankunda transferini açıkladı!
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