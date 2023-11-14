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Giriş Tarihi: 14.11.2023 11:42

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ghezzal futbolu mu bırakıyor?

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ghezzal futbolu mu bırakıyor?

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok üzgün olduğu ve yakın çevresiyle yaptığı konuşmada "Futbolu bırakabilirim' dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Başakşehir maçının 41. dakikasında sakatlanan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olmuştu. Ancak maçın ikinci yarısına çıkamayan futbolcu ile ilgili teknik direktör Rıza Çalımbay, Ghezzal'ın ağlayarak oynamayacağını söylediğini dile getirmişti.

"FUTBOLU BIRAKABİLİRİM"
31 yaşındaki yıldızın özellikle son iki sezonda geçirdiği sakatlıklar ve Başakşehir maçında yaşanan olayın ardından flaş bir karar aldığı iddia edildi.

İddiaya göre Cezayirli futbolcunun yakın çevresiyle yaptığı konuşmada "Sürekli sakatlıklar yaşanıyorum bu şekilde devam ederse futbolu bırakabilirim" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü. (Takvim)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ghezzal futbolu mu bırakıyor?
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