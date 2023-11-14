SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay önce psikolojiyi düzeltecek

Beşiktaş'ta 18 yıl sonra yeniden teknik adamlık koltuğuna oturan Rıza Çalımbay, ilk maçında kazanmayı da bildi. Yeni ekibi ile sadece bir antrenman yapabilen deneyimli çalıştırıcının 3 puanla başlaması camiaya da moral oldu.

Çalımbay'ın tesislere adımını attığı andan itibaren gördüğü en önemli sorun, futbolcu grubunun mental olarak çöküş yaşamasıydı. Siyah-beyazlıların yeni hocası taktikten ziyade ilk etapta oyuncuların motivasyonunu artırmak ve psikolojik olarak daha sağlıklı duruma gelmelerini sağlamak istiyor.