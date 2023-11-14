Son dakika Beşiktaş haberi: Slaven Bilic'ten şaşırtan Beşiktaş itirafı! "Liverpool'u elediğimiz gece..."

"LİVERPOOL'U ELEDİĞİMİZ GECE TARİHİ BİR GECEYDİ"

Bilic, Beşiktaş'ta geçirdiği yıllara dair ise, "Orada harika zaman geçirdim. Beşiktaş ile 2 sezon üst üste üçüncü olmak iyi değildir ancak taraftarlar yaptığımız şeylere kıymet verdi. 2 yıl boyunca stadımız yoktu. Birçok iç saha maçımızı Ankara'da veya Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadık. Zor zamanlardı. Avrupa'da iyi işler yaptık. Kulüp için de benim kariyerim için de güzel başarılar elde ettik. Premier Lig'e giden yolumu açan maçlar oynadık. Arsenal ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iyi bir mücadele verdik. Arsene Wenger bana gelip, 'Türk kulüpleri ile birçok kez iki ayaklı maç oynadım ama ilk kez 180 dakikada kırılma yaşamayan bir Türk takımı gördüm. Tebrik ederim.' dedi. Benim için büyük bir andı. UEFA Avrupa Ligi gruplarında Tottenham'ı, gruptan çıktıktan sonra ise Liverpool'u yendik. Liverpool'u penaltılarda elediğimiz o gece tarihi bir geceydi. Tribünlerde 63 bin kişi vardı." dedi.