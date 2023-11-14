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Giriş Tarihi: 14.11.2023 21:36

Son dakika Beşiktaş haberi: Slaven Bilic'ten şaşırtan Beşiktaş itirafı! "Liverpool'u elediğimiz gece..."

Son dakika Beşiktaş haberi: Slaven Bilic’ten şaşırtan Beşiktaş itirafı! Liverpool’u elediğimiz gece...

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Slaven Bilic, siyah-beyazlı ekip ile yaşadığı şaşırtıcı anıları itiraf etti. İşte son dakika Slaven Bilic haberinin tüm detayları...

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Slaven Bilic o döneme dair açıklamalarda bulundu. İşte Slaven Bilic'in açıklamaları...

"İSTANBUL; TARİHİYLE, HAVASIYLA MÜKEMMEL BİR ŞEHİR"

Coachesvoice sitesine konuşan Slaven Bilic, Türkiye'deki günlerine ve alışma sürecine değinerek, "Beşiktaş'ta çalışırken İstanbul'a bayılıyordum ama insanlar gelip, 'Anadolu'yu görmeden konuşma' diyordu. Oraya gittiğimizde gördüğüm şey Bosna'dan farklı değildi. Balkan bölgesinde yetişmiş teknik direktörler kültürlere kolay alışabiliyor. Bir İngiliz veya Alman farklı kültürlere girdiğinde şok yaşayabiliyor. Türk insanları çok sevdim. Her şeylerini size veriyorlar, kalplerini size veriyorlar. İstanbul; tarihiyle, havasıyla mükemmel bir şehir. Beşiktaş da harika bir takım." ifadelerini kullandı.

"BU CAMİALAR BİRER YAŞAM BİÇİMİ"

Hırvat hoca 3 büyük kulüple ilgili, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sadece futbol kulübü değiller. Bu camialar birer yaşam biçimi. Sonuçlar iyiyse her şey harika ama kötü sonuçlar için aynı şeyi söyleyemem." şeklinde konuştu.

"LİVERPOOL'U ELEDİĞİMİZ GECE TARİHİ BİR GECEYDİ"

Bilic, Beşiktaş'ta geçirdiği yıllara dair ise, "Orada harika zaman geçirdim. Beşiktaş ile 2 sezon üst üste üçüncü olmak iyi değildir ancak taraftarlar yaptığımız şeylere kıymet verdi. 2 yıl boyunca stadımız yoktu. Birçok iç saha maçımızı Ankara'da veya Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadık. Zor zamanlardı. Avrupa'da iyi işler yaptık. Kulüp için de benim kariyerim için de güzel başarılar elde ettik. Premier Lig'e giden yolumu açan maçlar oynadık. Arsenal ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iyi bir mücadele verdik. Arsene Wenger bana gelip, 'Türk kulüpleri ile birçok kez iki ayaklı maç oynadım ama ilk kez 180 dakikada kırılma yaşamayan bir Türk takımı gördüm. Tebrik ederim.' dedi. Benim için büyük bir andı. UEFA Avrupa Ligi gruplarında Tottenham'ı, gruptan çıktıktan sonra ise Liverpool'u yendik. Liverpool'u penaltılarda elediğimiz o gece tarihi bir geceydi. Tribünlerde 63 bin kişi vardı." dedi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Slaven Bilic'ten şaşırtan Beşiktaş itirafı! "Liverpool'u elediğimiz gece..."
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