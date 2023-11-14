SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Dzeko, İsmail Kartal’dan özür diledi

Adana Demirspor deplasmanında oyundan alınmasına gösterdiği tepkiyle özellikle sosyal medyada gündemin birinci maddesine oturan Edin Dzeko'dan sıcağı sıcağına özür geldi.

Dönüş uçağında İsmail Kartal'ın yanına oturan Boşnak futbolcu, "Ben o an kaçırdığım goller için kendime kızdım. Ayrıca tüm kariyer götüntülerime tek tek bakarsanız benim her oynadığım takımda oyundan alındığımda simirli oluğumu görürsünüz. Bu benim hırsım ve oynama isteğimdir. Size yönelik en ufak bir saygısızlık zihnimden dahi geçmedi. Hareketlerim yanlış anlaşıldıysa çok özür dilerim" dedi.

KALECİ ERTAÇ'A TAKILDI

Edin Dzeko, Adana'da rakibi en çok zorlayan Fenerbahçeli olarak da öne çıktı. Öyle ki Fenerbahçe maçı 8'i isabetli 18 şutla tamamlarken 6 şut denemesinde 4 kez isabet bulmasına rağmen 37 yaşındaki futbolcu bir türlü Ertaç Özbir'i aşamadı. Beklenen gol gelmeyince de Dzeko 84. dakikada yerini Batshuayi'ye bıraktı. (Hürriyet)