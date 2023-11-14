SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Sacha Boey ve Angelino kararı

Yoğun ve yorucu fikstürü geride bırakan Galatasaray'da futbolculara 4 gün izin verildi. Sarıkırmızılı takım milli arada dinlenme fırsatı bulurken, yönetim boş durmayacak ve geleceğe yönelik hamleler yapacak. Sağ beki Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, sol beki Angelino'nun opsiyonu için Leipzig'i ikna etmeye çalışacak. 480 bin Euro kazanan Sacha Boey'un 1.5 yıl sonra bitecek kontratını yenilenecek.