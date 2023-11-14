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Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:56 Son Güncelleme: 14.11.2023 10:01

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Sacha Boey ve Angelino kararı

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Sacha Boey ve Angelino kararı

Galatasaray yönetimi milli arada geleceğe yönelik hamleler yapacak. Sağ beki Sacha Boey’un sözleşmesini uzatmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, sol beki Angelino’nun opsiyonu için de Leipzig’i ikna etmeye çalışacak.

Yoğun ve yorucu fikstürü geride bırakan Galatasaray'da futbolculara 4 gün izin verildi. Sarıkırmızılı takım milli arada dinlenme fırsatı bulurken, yönetim boş durmayacak ve geleceğe yönelik hamleler yapacak. Sağ beki Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, sol beki Angelino'nun opsiyonu için Leipzig'i ikna etmeye çalışacak. 480 bin Euro kazanan Sacha Boey'un 1.5 yıl sonra bitecek kontratını yenilenecek.

ZORUNLU OPSİYON KALDIRILACAK
Fransız yıldızın yeni ücreti 1.5 milyon Euro'nun üzerinde olacak. Zam yapılacak Sacha Boey'e Ocak ayında Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kiralık sözleşmesinde satın alma maddesi 6 milyon Euro yazan Angelino'da ise Leipzig'in kararı bekleniyor. 3 maçta daha forma giymesi halinde bonservisi alınacak İspanyol sol bekin zorunlu opsiyonunu kaldırmak isteyen Galatasaray cephesi, Alman ekibiyle orta yolu bulmayı planlıyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Sacha Boey ve Angelino kararı
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