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Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:04 Son Güncelleme: 14.11.2023 09:23

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi tam 400 dakikadır suskun

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi tam 400 dakikadır suskun

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından golü unuttu. Arjantinli yıldız, Rize, Kasımpaşa, Bayern ve Hatay maçlarında sessiz kaldı.

Süper Lig'e ve Avrupa'ya müthiş giren Mauro İcardi'nin, Beşiktaş maçında sakatlanması sarı-kırmızılı takımın hücum gücünü olumsuz etkiledi. Derbinin ardından oynadığı karşılaşmalara iğneyle çıkan Arjantinli yıldız golü unuttu.

Son sayısını Aslantepe'deki Bayern Münih maçının 30. dakikasında penaltıdan atan İcardi, sonrasındaki Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Bayern Münih ve Hatayspor karşılaşmalarında sessiz kaldı. Bu sezon takıma katılan Zaha, Tete ve Hakim Ziyech gibi önemli yıldızlar da Targocu'yu beslemekten uzak kaldılar.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi tam 400 dakikadır suskun
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