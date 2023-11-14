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Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:17 Son Güncelleme: 14.11.2023 09:30

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu sihiri bozuldu

BERKAY TURAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu sihiri bozuldu

Galatasaray'da sol kanatta fırtına gibi esen Kerem Aktürkoğlu, ortaya geçince Harry Potter sevincini unuttu. 8 maçta sadece 1 gol atarak vasatı aşamadı.

Galatasaray'ın skora katkı veren en önemli isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu 8 maçtır suskun. Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 gol, 3 asistle oynayan 25 yaşındaki oyuncunun performans düşüklüğünün arka planında Zaha'nın sol kanatta forma giymesi büyük rol oynuyor.

Tüm kulvarlarda 22 maçta 1735 dakika süre alan yetenekli futbolcu, sol kanatta çıktığı 14 müsabakada 4 gol-7 asist ile yıldızlaşırken, forvet arkasında mücadele ettiği 8 karşılaşmada ise sadece 1 kez fileleri havalandırarak vasatı aşamadı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu sihiri bozuldu
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