SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu sihiri bozuldu

Tüm kulvarlarda 22 maçta 1735 dakika süre alan yetenekli futbolcu, sol kanatta çıktığı 14 müsabakada 4 gol-7 asist ile yıldızlaşırken, forvet arkasında mücadele ettiği 8 karşılaşmada ise sadece 1 kez fileleri havalandırarak vasatı aşamadı.