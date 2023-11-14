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Giriş Tarihi: 14.11.2023 13:39

Victor Osimhen aldığı transfer teklifini açıkladı

Victor Osimhen aldığı transfer teklifini açıkladı

Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan teklif aldığını ancak reddettiğini söyledi. Osimhen, "Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif gelmişti, hayatımı değiştirebilirdi. Kulüple konuştum ve kalmaya karar verdim" dedi.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen, eski futbolcu John Obi Mikel'in hazırladığı Obi One isimli podcast yayınında açıklamalarda bulundu. Osimhen, yaz Transfer döneminde Suudi Arabistan'dan teklif aldığını ancak Napoli'de kalmaya karar verdiğini söyledi.

Golcü oyuncu açıklamasında, "Suudi Arabistan'daki bir kulüpten büyük ve cazip bir teklif geldi. Büyük bir teklifti. Hayatımı değiştirebilirdi. Kulüple toplantım vardı. Antrenörle konuştum ve bana planlarını anlattı. Yaz transfer döneminin sonuna kadar pes etmediler. Ne kadar hayır dersem o kadar büyük bir teklifle döndüler. Kulüple konuştum ve şimdilik kalmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A'da geçtiğimiz sene şampiyonluğu ulaşan Napoli'de Victor Osimhen, sezonu 31 golle tamamladı. 2020'de Lille'den Napoli'ye transfer olan Osimhen'in İtalyan ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Victor Osimhen aldığı transfer teklifini açıkladı
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