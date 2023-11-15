Babasına kavuştu

Liverpool'da forma giyen futbolcu Luis Diaz'ın, silahlı isyancı örgüt tarafından kaçırılan babası Luis Manuel Diaz geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı. Yıldız oyuncu, Kolombiya'da kaçırıldığı çete tarafından serbest bırakılan babasına 13 gün sonra kavuştu. Baba Diaz, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden oluşan bir insani heyete teslim edilip ardından askeri helikopterle ailesinin yaşadığı La Guajira bölgesine götürülmüştü. Milli ara nedeniyle ülkesine dönen 26yaşındaki futbolcu, takım kampında babasıylabir araya geldi. Baba ile oyuncu Diaz arasındaki buluşmada duygusal anlar yaşadı.