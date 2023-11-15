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Giriş Tarihi: 15.11.2023

Babasına kavuştu

Babasına kavuştu
Liverpool'da forma giyen futbolcu Luis Diaz'ın, silahlı isyancı örgüt tarafından kaçırılan babası Luis Manuel Diaz geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı. Yıldız oyuncu, Kolombiya'da kaçırıldığı çete tarafından serbest bırakılan babasına 13 gün sonra kavuştu. Baba Diaz, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden oluşan bir insani heyete teslim edilip ardından askeri helikopterle ailesinin yaşadığı La Guajira bölgesine götürülmüştü. Milli ara nedeniyle ülkesine dönen 26 yaşındaki futbolcu, takım kampında babasıyla bir araya geldi. Baba ile oyuncu Diaz arasındaki buluşmada duygusal anlar yaşadı.

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Babasına kavuştu
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