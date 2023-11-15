Leon Goretzka'dan Galatasaray itirafı! "Onlarla oynadığımız maçta..."

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de Almanya ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren Almanya'da futbolcular Leon Goretzka ve Serge Gnabry, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli takımda hangi pozisyonda oynadığının kendisi için önemli olmadığını belirten Goretzka, "İyi bir kadromuz var, milli takımda rekabet her zaman son derece çetin. Herkesin performans sergilemesi önemli. Takıma yardımcı olabilecek niteliklere sahibim. Bunu ne zaman yapabileceğime teknik direktörümüz karar vermeli" diye konuştu.

"TÜRK TARAFTARLARIN TAKIMLARINI DESTEKLEMESİ SON DERECE ETKİLEYİCİ"

Türkiye ile oynayacakları maçta harika bir atmosfer beklediğini belirten tecrübeli futbolcu, "Her şeyden önce bu harika maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Galatasaray'la oynadığımız maçta atmosferin nasıl olacağını biraz deneyimledik. Olimpiyat Stadı'nın biletleri tükenecek. Türk taraftarların takımlarını desteklemesi son derece etkileyici. Stadyum bir anda kazana dönüşüyor. Umarım futbol, bir futbol festivalini birlikte kutlayabilmemiz için gücünü kullanır" şeklinde konuştu.