Son dakika Fenerbahçe haberleri: Zirveden bakıyor! İşte Fenerbahçe’nin 12 haftalık lig karnesi...

F.Bahçe, milli araya lider girerken geride kalan 12 haftada birçok konuda hem ligin hem de kulüp tarihinin en iyi dönemleri yaşandı. 31 puan toplayıp 23 averaj ile zirveye kurulan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda da taraftarını yeniden kenetledi. İşte Kanarya'nın 12 haftalık süreçte en iyi olduğu konu başlıkları:



SÜPER BAŞLANGIÇ

G.Antep FK galibiyeti ile sezonu açan Kanarya, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalya, Alanya, Başakşehir, Ç.Rize, Kasımpaşa, Hatay, Pendik karşısında kazanıp 2009-2010'daki 8'de 8'lik başlangıcını 10 maça çıkarıp 'en iyi' açılışını yaptı.



GOL OLUP YAĞDI!

12 maçta 31 gol atan İsmail Kartal'ın talebeleri ligin en golcü takımı kimliğini de taşıyor. Kanarya, iki maçını 5 farklı kazanırken, iki müsabakada da rakip filelere 4'er gol gönderdi.



KALESİ KAPALI

Ligde ağlarında 8 gol gören F.Bahçe, takipçisi G.Saray ile birlikte en az gol yiyen takım durumunda.



DIŞARIDA EN IYISI

Sarı-lacivertliler deplasmandaki 6 lig maçında da gol yemeyerek ulaşılması güç bir başarıya da imza attı.



EN SKORER DZEKO

Edin Dzeko, ligde 8 maçta ağları sarstı. Toplam 10 gol atan Bosnalı oyuncu gol krallığında da zirvede.



FENERBAHÇE İÇİN MİLLİ AF İSTEDİ!

YOĞUN fikstürün son bölümünde yorgunluğu hissedilen Edin Dzeko, milli takımdan affını isteyerek dinlenmeye çekildi. Ülkesinin Lüksemburg ve Slovakya ile oynanacak maçları öncesinde hocası Milosevic'ten izin alan 37 yaşındaki oyuncu için Sırp teknik adam şu yorumu yaptı: "Edin Dzeko bizden onu önümüzdeki 2 maç bağışlamamızı istedi. F.Bahçe'yi çok seviyor."