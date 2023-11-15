Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı ara transfer için düğmeye bastı!

Göreve 4 maçta 10 puan toplayarak başlayan Abdullah Avcı, ara transfer için de düğmeye bastı. Deneyimli teknik adam, scout ekibi ile bir toplantı yaparak hedeflediği takıma yönelik isteklerini sıraladı.

"Oyun kalitesini, oyuncu kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Maç kazanıyoruz ancak zor kazanıyoruz" diyen Avcı, özellikle oyunu hızlandırabilecek, rakibe baskı kurabilecek ve top kullanma becerisi yüksek isimleri talep etti. Avcı'nın mevki olarak da orta sahada Marek Hamsik tarzında bir isim talep etmesi beklenirken, savunma bölgesini de güçlendireceği ve buradaki alternatif sıkıntısına vurgu yaptığı ifade edildi.