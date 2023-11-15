Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı ara transfer için düğmeye bastı!
Giriş Tarihi: 15.11.2023 09:25

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı ara transfer için düğmeye bastı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı ara transfer için düğmeye bastı!

Trabzonspor'un başına geldiği günden bu yana 10 puanı toplayan Abdullah Avcı, ara transferde takımın hızını ve kalitesini artıracak isim istedi. Deneyimli teknik adam, scout ekibi ile bir toplantı gerçekleştirerek isteklerini bildirdi. İşte detaylar.

Göreve 4 maçta 10 puan toplayarak başlayan Abdullah Avcı, ara transfer için de düğmeye bastı. Deneyimli teknik adam, scout ekibi ile bir toplantı yaparak hedeflediği takıma yönelik isteklerini sıraladı.

"Oyun kalitesini, oyuncu kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Maç kazanıyoruz ancak zor kazanıyoruz" diyen Avcı, özellikle oyunu hızlandırabilecek, rakibe baskı kurabilecek ve top kullanma becerisi yüksek isimleri talep etti. Avcı'nın mevki olarak da orta sahada Marek Hamsik tarzında bir isim talep etmesi beklenirken, savunma bölgesini de güçlendireceği ve buradaki alternatif sıkıntısına vurgu yaptığı ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fransız TV kanalında skandal! Konuğu "Filistinlileri savunmayı bırak" diye azarladı
İsrail’in yalanlarla dolu propagandası gözler önünde! Önce algı sonra katliam: Fotoğrafını çekip sırtından vurdular
Ölen akrabaları ile birlikte yaşıyorlar, su bile içiriyorlar! "Onları ölü değil hasta olarak görüyoruz"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze törenine katıldı
Exten next olmazmış! Jennifer Lopez'le evlenen Ben Affleck eski karısıyla görüntülendi
Biden'dan Gazze'deki rehinelere ilişkin açıklama: Dayanın geliyoruz
"Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk ellerini taşın altına koydular"
Son dakika: Şifa Hastanesi'ne ölüm çemberi! İşgalci İsrail ordusu katliam için düğmeye bastı!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı ara transfer için düğmeye bastı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA