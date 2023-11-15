U19 Milli Takımı, Litvanya’yı 3-1 mağlup etti

Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Slovenyalı hakem David Smajc yönetti. Smacj'in yardımcılıklarını ise Matic Meznar, Giuseppe Perrotti ve Simone Sozza yaptı. Karşılaşmaya ev sahibi Ay-yıldızlılar; Mert Furkan Bayram - Ali Turap Bülbül, Berkay Yılmaz, Efe Sarıkaya, Diren Dağdeviren, Baran Ali Gezek, Furkan Yöntem, Semih Kılıçsoy, Emir Bars, Engin Yıldırım ve Yiğit Fidan ile çıktı. Konuk ekip Litvanya ise; Sivickas - Latvys, Tamasevicius, Audinis, Rutkovskis, Gudelevicius, Jansonas, Civilka, Pastukas, Setkus ve Michelbrink ile sahadaydı.

Karşılaşmayı Ay-yıldızlılar 3-1 kazandı. Millilere galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Engin Yıldırım ile 31 ve 80'inci dakikalarda Efe Sarıkaya atarken, Litvanya'nın tek sayısı ise 62'nci dakikada Michelbrink'den geldi.

Ay-yıldızlılar, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu 2'nci maçında 18 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Belarus'u ağırlayacak.