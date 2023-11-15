Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri U19 Milli Takımı, Litvanya’yı 3-1 mağlup etti
Giriş Tarihi: 15.11.2023 21:45

U19 Milli Takımı, Litvanya’yı 3-1 mağlup etti

U19 Milli Takımı, Litvanya’yı 3-1 mağlup etti

U19 Milli Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Litvanya'yı 3-1 yendi.

Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Slovenyalı hakem David Smajc yönetti. Smacj'in yardımcılıklarını ise Matic Meznar, Giuseppe Perrotti ve Simone Sozza yaptı. Karşılaşmaya ev sahibi Ay-yıldızlılar; Mert Furkan Bayram - Ali Turap Bülbül, Berkay Yılmaz, Efe Sarıkaya, Diren Dağdeviren, Baran Ali Gezek, Furkan Yöntem, Semih Kılıçsoy, Emir Bars, Engin Yıldırım ve Yiğit Fidan ile çıktı. Konuk ekip Litvanya ise; Sivickas - Latvys, Tamasevicius, Audinis, Rutkovskis, Gudelevicius, Jansonas, Civilka, Pastukas, Setkus ve Michelbrink ile sahadaydı.
Karşılaşmayı Ay-yıldızlılar 3-1 kazandı. Millilere galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Engin Yıldırım ile 31 ve 80'inci dakikalarda Efe Sarıkaya atarken, Litvanya'nın tek sayısı ise 62'nci dakikada Michelbrink'den geldi.

Ay-yıldızlılar, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu 2'nci maçında 18 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Belarus'u ağırlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail vahşetine sert tepki: Bunların da sonu hüsran olacak
Fransız TV kanalında skandal! Konuğu "Filistinlileri savunmayı bırak" diye azarladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Emine Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' mesajı: Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz?
Yapay zekayla katliama teknolojik destek: ABD, "BBG" teknolojisiyle savaş suçu işledi
Eren Erdem Özgür Özel’e şeref sözünü hatırlatıyor, ortamı siz hayal edin
Otel odasında kan donduran cinayet! Eşini 41 tornavida darbesiyle...
İsrail’in yalanlarla dolu propagandası gözler önünde! Önce algı sonra katliam: Fotoğrafını çekip sırtından vurdular
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tarih verdi! 'Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz'
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması: 26 hasta Türkiye'ye getirilecek
ARKADAŞINA GÖNDER
U19 Milli Takımı, Litvanya’yı 3-1 mağlup etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA