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Giriş Tarihi: 16.11.2023 18:08

A Milli Futbol Takımı, Berlin'e gitti

A Milli Futbol Takımı, Berlin’e gitti

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması için Berlin'e gitti.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, bu mücadele öncesinde İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla başkent Berlin'e hareket etti. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcusu yarın 18.15'te basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, saat 19.00'da ise Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda son çalışmasını gerçekleştirecek.

Milliler, Almanya karşılaşmasının ardından pazar günü TSİ 18.30'da EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçı için Galler'e gidecek.

Öte yandan daha önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkartıldığı açıklanan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da kafileyle birlikte Almanya'ya gitti.

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A Milli Futbol Takımı, Berlin'e gitti
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