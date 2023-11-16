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Giriş Tarihi: 17.11.2023 01:02

Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre 12. haftadaki RAMS Başakşehir maçının ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlılar, milli maç arasından son oynanacak Samsunspor mücadelesi öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Basına kapalı antrenman koşuyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
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