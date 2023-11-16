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Giriş Tarihi: 16.11.2023 15:53

Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

AA
Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

Özel maçta Almanya ve 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cengiz Ünder'in yeni teknik heyetin antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimlemesi ve takım arkadaşlarıyla çalışması amacıyla, İstanbul'da dört günlük bir kamp dönemi geçiren milli takımın Almanya ve Galler maçları aday kadrosuna davet edildiği, daha önceden yapılan planlama kapsamında da kafilenin Berlin'e hareketinden önce kamp kadrosundan ayrıldığı bildirildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun ise milli takımın dün ve bugün yaptığı antrenmanlarda, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer almadığı belirtildi. Tıbbi durumunun yanı sıra, bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaştığı bilgisi de değerlendirilen Hakan'ın teknik heyetin kararıyla aday kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.

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Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı
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