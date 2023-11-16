Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cenk Ergün Avrupa Kulüpler Birliği'nde
Giriş Tarihi: 16.11.2023 16:57 Son Güncelleme: 16.11.2023 17:00

Cenk Ergün Avrupa Kulüpler Birliği'nde

Cenk Ergün Avrupa Kulüpler Birliği’nde

ECA (European clubs association) Avrupa Kulüpler Birliği futbolun yapılanması ve geleceğiyle ilgili kulüplerin birlikte çalışıp proje geliştirmesi amacıyla Cenevre’de toplandı.

Avrupa Kulüpler Birliği, futbolun daha iyi bir şekilde yapılanması için Cenevre'de toplantı yaptı. Toplantılarda Uluslararası maç takvimi güncellemesi, UEFA kulüp müsabakaları,ECA'nın 2023-2027 döngüsü vizyonu gibi önemli konular ele alındı. Toplantıda Türkiye'yi Galatasaray ve Cenk Ergün temsil etti.

Avrupa Kulüpler Birliği bilindiği gibi seçilmiş temsilcilerden oluşuyor ve katılımcılar 500 civarı başvuru arasından incelenerek belirleniyor. Kulüplerin yanısıra şahıslar da bilgi ve birikimleri doğrultusunda seçilerek toplantılara katılabiliyor

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti'de istifa dalgası! Adnan Beker sosyal medyadan duyurdu: Daha fazla...
Son haliyle yürekleri burkuyor! Ünlü yıldızın eşinden açıklama: "Kaybetmekten korkuyorum"
HRW’den Almanya’ya insanlık dersi! Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek
Katil devlet İsrail’e Gazze soykırımın bedeli ne olacak? Netanyahu savaş suçlusu ilan edilecek mi?
Bir uçağı tek başına yedi! 'Her şeyi yiyebilen' adamın ölüm sebebi ise şoke etti…
İzmir'de korku dolu anlar: Metro raydan çıkıp duvara çarptı, 3 kişi yaralandı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret
Son dakika haberi: Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan SABAH Spor'a çok özel açıklamalar!
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması! 27 hasta Türkiye'ye getirildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Cenk Ergün Avrupa Kulüpler Birliği'nde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA