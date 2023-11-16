Cenk Ergün Avrupa Kulüpler Birliği’nde

Avrupa Kulüpler Birliği, futbolun daha iyi bir şekilde yapılanması için Cenevre'de toplantı yaptı. Toplantılarda Uluslararası maç takvimi güncellemesi, UEFA kulüp müsabakaları,ECA'nın 2023-2027 döngüsü vizyonu gibi önemli konular ele alındı. Toplantıda Türkiye'yi Galatasaray ve Cenk Ergün temsil etti.

Avrupa Kulüpler Birliği bilindiği gibi seçilmiş temsilcilerden oluşuyor ve katılımcılar 500 civarı başvuru arasından incelenerek belirleniyor. Kulüplerin yanısıra şahıslar da bilgi ve birikimleri doğrultusunda seçilerek toplantılara katılabiliyor