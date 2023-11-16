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Giriş Tarihi: 17.11.2023 01:10

EURO 2024 Elemelerinde günün sonuçları!

EURO 2024 Elemelerinde günün sonuçları!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ne 4 grupta oynanan 9 karşılaşmayla devam edildi.

EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor. A, F, G ve J Grubu'nda oynanan 9 karşılaşma ile elemeler devam etti. Bugünkü karşılaşmaların ardından G Grubu'nda yer alan Macaristan, 2024 Avrupa Şampiyonası biletini son maçlar öncesinde elde etmeyi başardı.

Elemelerde A, F, G ve J Grubu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

A Grubu:
Gürcistan - İskoçya: 2-2
Güney Kıbrıs - İspanya: 1-3

F Grubu:
Estonya - Avusturya: 0-2
Azerbaycan - İsveç: 3-0

G Grubu:
Bulgaristan - Macaristan: 2-2
Karadağ - Litvanya: 2-0

J Grubu:
Slovakya - İzlanda: 4-2
Lihtenştayn - Portekiz: 0-2
Lüksemburg - Bosna Hersek: 4-1

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EURO 2024 Elemelerinde günün sonuçları!
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