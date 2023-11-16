Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika’ya diş geçiremedi!

Sarı-lacivertlilerde Wilbekin ile THY Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kıran Tarık Biberovic 18'er sayı üretti. Bu iki oyuncunun performansının yanı sıra Hayes-Davis'in 16 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Maccabi'de ise Brown 18 sayı, Colson ise 13 sayı 14 ribauntla galibiyette başrolü oynadı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda geçirdiği çift maç haftasında Monaco'nun ardından Maccabi'ye de mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin yenilgi sayısı 4'e yükseldi. İsrail temsilcisi ise 8. maçında 5. galibiyetini elde etti.