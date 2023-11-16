Selen Erdem’den futbol şov! | Fatih Terim itirafı! | Erdem’in favorisi Icardi!

Fatih Terim ve Icardi hakkında çok özel açıklamalarda bulunan Erdem, en büyük hayalini de paylaştı. Basketbol da çok iyi işler yaptıklarını ve kısıtlı bütçelerle çok iyi konumda olduklarını belirten Selen Erdem, basketboldaki hedefini de izleyicilerle paylaştı Bu keyifli röportajın yanı sıra Selen Erdem'in futbola olan ilgisi de göz kamaştırdı.

Yeşil sahalarda top oynayan ve penaltı challenge yapan Erdem'in adeta futbolcu gibi olması herkesi şaşırttı. Selen Erdem ile hem röportaj yaptığımız hem de top oynadığımız video şimdi Futbol Plus'ta yayında!

Daha fazlasını izlemek için;

https://youtu.be/gyAyVQaxU-g