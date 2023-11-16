Sivasspor’dan Uğur Çiftçi açıklaması! Adı Galatasaray ile anılıyordu...

Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Karagöl, şunları kaydetti:

"Ligde zorlu maraton devam ederken ve Galatasaray ile oynayacağımız maç yaklaşırken bu asılsız haberin kasıtlı ve kötü niyetli olarak çıkarıldığını düşünmekteyiz. Galatasaray tarafından kulübümüze hiçbir transfer teklifi gelmemiştir. Resmi açıklama yapılmadıkça, asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."